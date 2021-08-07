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Динамо - Штутгарт

07.08.2021, Суббота, 16:30 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Динамо - Штутгарт
Германия. Кубок (2013/2014)
1 раунд
4 августа, воскресенье 18:00 Динамо 0:2 Штутгарт
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