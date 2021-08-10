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Рейнджерс - Мальме

10.08.2021, Вторник, 22:00 мск Глазго, стадион Айброкс Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Рейнджерс - Мальме
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 3 августа, вторник 20:00 Мальме 2:1 Рейнджерс
Лига Чемпионов (2011/2012)

ответный матч		 3 августа, среда 21:00 Мальме 1:1 Рейнджерс
Лига Чемпионов (2011/2012)

первый матч		 26 июля, вторник 22:45 Рейнджерс 0:1 Мальме
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