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Мальме - Рейнджерс

03.08.2021, Вторник, 20:00 мск Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Мальме - Рейнджерс
Лига Чемпионов (2011/2012)

ответный матч		 3 августа, среда 21:00 Мальме 1:1 Рейнджерс
Лига Чемпионов (2011/2012)

первый матч		 26 июля, вторник 22:45 Рейнджерс 0:1 Мальме
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