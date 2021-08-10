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Славия - Ференцварош

10.08.2021, Вторник, 20:00 мск Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Славия - Ференцварош
Первый матч: 0 - 2
Лига чемпионов (2021/2022)
3 раунд
первый матч		 4 августа, среда 21:00 Ференцварош 2:0 Славия
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