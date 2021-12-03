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Нижний Новгород (мол) - Академия им. Коноплева

03.12.2021, Пятница, 14:00 мск Россия. М-лига, 18 тур Нижний Новгород (мол) - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига (2021/2022)
8 тур
10 сентября, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 0:4 Нижний Новгород (мол)
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