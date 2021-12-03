Спартак М (мол) - ЦСКА (мол)

|8 тур
|10 сентября, пятница
|19:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Спартак М (мол)
|8 тур
|10 сентября, пятница
|19:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Спартак М (мол)
|9 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|ЦСКА (мол)
|0:0
|Спартак М (мол)
|4 тур
|22 апреля, четверг
|16:30
|Спартак М (мол)
|2:1
|ЦСКА (мол)
|25 тур
|11 апреля, суббота
|00:00
|ЦСКА (мол)
|Спартак М (мол)
|6 тур
|17 августа, суббота
|14:00
|Спартак М (мол)
|2:1
|ЦСКА (мол)
|22 тур
|5 апреля, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|1:2
|ЦСКА (мол)
|8 тур
|22 сентября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:2
|Спартак М (мол)
|20 тур
|9 декабря, суббота
|13:00
|Спартак М (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|6 тур
|11 августа, пятница
|17:00
|ЦСКА (мол)
|2:1
|Спартак М (мол)
|26 тур
|29 апреля, суббота
|12:00
|ЦСКА (мол)
|2:2
|Спартак М (мол)
|12 тур
|28 октября, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|2:1
|ЦСКА (мол)
|19 тур
|5 марта, суббота
|12:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Спартак М (мол)
|5 тур
|13 августа, четверг
|17:00
|Спартак М (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|28 тур
|16 мая, суббота
|16:00
|Спартак М (мол)
|2:1
|ЦСКА (мол)
|4 тур
|16 августа, суббота
|12:00
|ЦСКА (мол)
|0:1
|Спартак М (мол)
|17 тур
|22 ноября, пятница
|13:00
|ЦСКА (мол)
|4:0
|Спартак М (мол)
|9 тур
|21 сентября, суббота
|14:00
|Спартак М (мол)
|3:2
|ЦСКА (мол)
|25 тур
|20 апреля, суббота
|12:00
|ЦСКА (мол)
|3:2
|Спартак М (мол)
|11 тур
|6 октября, суббота
|16:00
|Спартак М (мол)
|1:2
|ЦСКА (мол)
|Второй этап, 11 тур
|27 апреля, пятница
|17:00
|ЦСКА (мол)
|2:2
|Спартак М (мол)
|Второй этап, 5 тур
|18 марта, воскресенье
|14:00
|Спартак М (мол)
|4:1
|ЦСКА (мол)
|22 тур
|27 августа, суббота
|18:00
|Спартак М (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|7 тур
|29 апреля, пятница
|14:00
|ЦСКА (мол)
|0:3
|Спартак М (мол)
|29 тур
|19 ноября, пятница
|13:00
|ЦСКА (мол)
|2:2
|Спартак М (мол)
|15 тур
|31 июля, суббота
|19:00
|Спартак М (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|29 тур
|20 ноября, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|3:1
|ЦСКА (мол)
|15 тур
|25 июля, суббота
|16:00
|ЦСКА (мол)
|1:5
|Спартак М (мол)