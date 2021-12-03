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Спартак М (мол) - ЦСКА (мол)

03.12.2021, Пятница, 14:00 мск Россия. М-лига, 18 тур Спартак М (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
8 тур
10 сентября, пятница 19:00 ЦСКА (мол) 3:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
9 тур
23 мая, воскресенье 18:00 ЦСКА (мол) 0:0 Спартак М (мол)
4 тур
22 апреля, четверг 16:30 Спартак М (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
25 тур
11 апреля, суббота 00:00 ЦСКА (мол) Спартак М (мол)
6 тур
17 августа, суббота 14:00 Спартак М (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
22 тур
5 апреля, пятница 14:00 Спартак М (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
8 тур
22 сентября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 1:2 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
20 тур
9 декабря, суббота 13:00 Спартак М (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
6 тур
11 августа, пятница 17:00 ЦСКА (мол) 2:1 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
26 тур
29 апреля, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 2:2 Спартак М (мол)
12 тур
28 октября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 3:0 Спартак М (мол)
5 тур
13 августа, четверг 17:00 Спартак М (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
28 тур
16 мая, суббота 16:00 Спартак М (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
4 тур
16 августа, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 0:1 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
17 тур
22 ноября, пятница 13:00 ЦСКА (мол) 4:0 Спартак М (мол)
9 тур
21 сентября, суббота 14:00 Спартак М (мол) 3:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
25 тур
20 апреля, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 3:2 Спартак М (мол)
11 тур
6 октября, суббота 16:00 Спартак М (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 11 тур
27 апреля, пятница 17:00 ЦСКА (мол) 2:2 Спартак М (мол)
Второй этап, 5 тур
18 марта, воскресенье 14:00 Спартак М (мол) 4:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
22 тур
27 августа, суббота 18:00 Спартак М (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
7 тур
29 апреля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 0:3 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
29 тур
19 ноября, пятница 13:00 ЦСКА (мол) 2:2 Спартак М (мол)
15 тур
31 июля, суббота 19:00 Спартак М (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
29 тур
20 ноября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
15 тур
25 июля, суббота 16:00 ЦСКА (мол) 1:5 Спартак М (мол)
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