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ЦСКА (мол) - Рубин (мол)

26.11.2021, Пятница, 14:00 мск Россия. М-лига, 17 тур ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
3 тур
30 июля, пятница 15:00 Рубин (мол) 3:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа B
14 тур
15 декабря, вторник 13:00 Рубин (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
1 тур
11 сентября, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 2:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
28 тур
2 мая, суббота 00:00 ЦСКА (мол) Рубин (мол)
4 тур
4 августа, воскресенье 11:00 Рубин (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
19 тур
8 марта, пятница 13:00 ЦСКА (мол) 3:0 Рубин (мол)
5 тур
25 августа, суббота 11:00 Рубин (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
18 тур
25 ноября, суббота 18:30 Рубин (мол) 0:1 ЦСКА (мол)
4 тур
30 августа, среда 17:00 ЦСКА (мол) 3:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 12:00 Рубин (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
15 тур
25 ноября, пятница 16:00 ЦСКА (мол) 1:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
30 тур
20 мая, пятница 19:30 Рубин (мол) 3:2 ЦСКА (мол)
1 тур
17 июля, пятница 17:00 ЦСКА (мол) 5:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
29 тур
24 мая, воскресенье 17:00 ЦСКА (мол) 1:1 Рубин (мол)
5 тур
22 августа, пятница 16:00 Рубин (мол) 3:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 17:30 ЦСКА (мол) 0:2 Рубин (мол)
4 тур
3 августа, суббота 17:00 Рубин (мол) 2:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
26 тур
27 апреля, суббота 14:00 Рубин (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
12 тур
20 октября, суббота 15:00 ЦСКА (мол) 1:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 14 тур
12 мая, суббота 13:00 Рубин (мол) 0:1 ЦСКА (мол)
Второй этап, 1 тур
17 ноября, четверг 14:00 ЦСКА (мол) 1:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
20 тур
12 августа, пятница 17:00 Рубин (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
5 тур
16 апреля, суббота 00:00 ЦСКА (мол) 1:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
25 тур
23 октября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 3:0 Рубин (мол)
11 тур
13 мая, четверг 16:00 Рубин (мол) 3:2 ЦСКА (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
28 тур
7 ноября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 1:5 Рубин (мол)
14 тур
17 июля, пятница 18:00 Рубин (мол) 3:0 ЦСКА (мол)
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