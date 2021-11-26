|3 тур
|30 июля, пятница
|15:00
|Рубин (мол)
|3:2
|ЦСКА (мол)
|3 тур
|30 июля, пятница
|15:00
|Рубин (мол)
|3:2
|ЦСКА (мол)
|14 тур
|15 декабря, вторник
|13:00
|Рубин (мол)
|1:2
|ЦСКА (мол)
|1 тур
|11 сентября, пятница
|14:00
|ЦСКА (мол)
|2:1
|Рубин (мол)
|28 тур
|2 мая, суббота
|00:00
|ЦСКА (мол)
|Рубин (мол)
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|11:00
|Рубин (мол)
|0:2
|ЦСКА (мол)
|19 тур
|8 марта, пятница
|13:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Рубин (мол)
|5 тур
|25 августа, суббота
|11:00
|Рубин (мол)
|0:0
|ЦСКА (мол)
|18 тур
|25 ноября, суббота
|18:30
|Рубин (мол)
|0:1
|ЦСКА (мол)
|4 тур
|30 августа, среда
|17:00
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Рубин (мол)
|29 тур
|17 мая, среда
|12:00
|Рубин (мол)
|1:0
|ЦСКА (мол)
|15 тур
|25 ноября, пятница
|16:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|30 тур
|20 мая, пятница
|19:30
|Рубин (мол)
|3:2
|ЦСКА (мол)
|1 тур
|17 июля, пятница
|17:00
|ЦСКА (мол)
|5:0
|Рубин (мол)
|29 тур
|24 мая, воскресенье
|17:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|5 тур
|22 августа, пятница
|16:00
|Рубин (мол)
|3:2
|ЦСКА (мол)
|27 тур
|26 апреля, суббота
|17:30
|ЦСКА (мол)
|0:2
|Рубин (мол)
|4 тур
|3 августа, суббота
|17:00
|Рубин (мол)
|2:2
|ЦСКА (мол)
|26 тур
|27 апреля, суббота
|14:00
|Рубин (мол)
|0:2
|ЦСКА (мол)
|12 тур
|20 октября, суббота
|15:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|Второй этап, 14 тур
|12 мая, суббота
|13:00
|Рубин (мол)
|0:1
|ЦСКА (мол)
|Второй этап, 1 тур
|17 ноября, четверг
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|20 тур
|12 августа, пятница
|17:00
|Рубин (мол)
|2:1
|ЦСКА (мол)
|5 тур
|16 апреля, суббота
|00:00
|ЦСКА (мол)
|1:0
|Рубин (мол)
|25 тур
|23 октября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|3:0
|Рубин (мол)
|11 тур
|13 мая, четверг
|16:00
|Рубин (мол)
|3:2
|ЦСКА (мол)
|28 тур
|7 ноября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:5
|Рубин (мол)
|14 тур
|17 июля, пятница
|18:00
|Рубин (мол)
|3:0
|ЦСКА (мол)