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УОР №5 - Краснодар (мол)

19.11.2021, Пятница, 13:00 мск Россия. М-лига, 16 тур УОР №5 - Краснодар (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
8 тур
10 сентября, пятница 16:00 Краснодар (мол) 3:0 УОР №5
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