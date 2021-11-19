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Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)

19.11.2021, Пятница, 13:00 мск Россия. М-лига, 16 тур Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
3 тур
30 июля, пятница 16:30 Спартак М (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
16 тур
8 ноября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 4:2 Кр. Советов (мол)
7 тур
24 августа, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 4:1 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
29 тур
17 мая, пятница 13:00 Кр. Советов (мол) 2:2 Спартак М (мол)
15 тур
23 ноября, пятница 11:30 Спартак М (мол) 4:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 13:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Спартак М (мол)
2 тур
7 августа, воскресенье 15:00 Спартак М (мол) 4:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
18 тур
3 декабря, четверг 12:00 Спартак М (мол) 4:0 Кр. Советов (мол)
4 тур
8 августа, суббота 15:00 Кр. Советов (мол) 0:4 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
10 апреля, четверг 15:30 Спартак М (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
1 тур
15 июля, понедельник 18:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
28 тур
9 мая, четверг 13:00 Спартак М (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
14 тур
2 ноября, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 1:5 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 17:00 Спартак М (мол) 0:0 Кр. Советов (мол)
9 тур
3 сентября, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 3:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
28 тур
13 ноября, суббота 13:00 Спартак М (мол) 0:0 Кр. Советов (мол)
14 тур
24 июля, суббота 18:00 Кр. Советов (мол) 1:1 Спартак М (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
28 тур
6 ноября, пятница 12:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Спартак М (мол)
14 тур
18 июля, суббота 16:00 Спартак М (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
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