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Рубин (мол) - Нижний Новгород (мол)

19.11.2021, Пятница, 13:00 мск Россия. М-лига, 16 тур Рубин (мол) - Нижний Новгород (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
1 тур
23 июля, пятница 13:00 Нижний Новгород (мол) 2:1 Рубин (мол)
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