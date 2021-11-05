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Краснодар (мол) - Химки (мол)

05.11.2021, Пятница, 15:00 мск Россия. М-лига, 15 тур Краснодар (мол) - Химки (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
9 тур
17 сентября, пятница 13:00 Химки (мол) 0:3 Краснодар (мол)
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