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Строгино (мол) - Нижний Новгород (мол)

05.11.2021, Пятница, 13:00 мск Россия. М-лига, 15 тур Строгино (мол) - Нижний Новгород (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
9 тур
17 сентября, пятница 15:00 Нижний Новгород (мол) 3:1 Строгино (мол)
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