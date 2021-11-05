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ЦСКА (мол) - Кр. Советов (мол)

05.11.2021, Пятница, 12:00 мск Россия. М-лига, 15 тур ЦСКА (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
9 тур
17 сентября, пятница 11:00 Кр. Советов (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
17 тур
23 ноября, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 2:1 Кр. Советов (мол)
1 тур
14 июля, воскресенье 10:00 Кр. Советов (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
30 тур
25 мая, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 3:0 Кр. Советов (мол)
1 тур
31 июля, вторник 11:00 Кр. Советов (мол) 1:3 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
21 тур
1 апреля, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
7 тур
18 сентября, воскресенье 11:00 Кр. Советов (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
16 тур
20 ноября, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 4:1 Кр. Советов (мол)
2 тур
23 июля, четверг 12:00 Кр. Советов (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
24 тур
4 апреля, пятница 12:00 Кр. Советов (мол) 2:3 ЦСКА (мол)
2 тур
21 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
20 тур
8 марта, пятница 13:00 Кр. Советов (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
6 тур
25 августа, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 1:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 17:00 ЦСКА (мол) 4:1 Кр. Советов (мол)
2 тур
20 марта, воскресенье 14:00 Кр. Советов (мол) 7:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
27 тур
6 ноября, суббота 13:00 ЦСКА (мол) 1:4 Кр. Советов (мол)
13 тур
18 июля, воскресенье 16:00 Кр. Советов (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
21 тур
11 сентября, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 2:4 Кр. Советов (мол)
7 тур
2 мая, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 1:3 ЦСКА (мол)
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