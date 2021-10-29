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Нижний Новгород (мол) - Уфа (мол)

29.10.2021, Пятница, 12:00 мск Россия. М-лига, 14 тур Нижний Новгород (мол) - Уфа (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
5 тур
13 августа, пятница 14:00 Уфа (мол) 1:2 Нижний Новгород (мол)
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