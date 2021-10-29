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Академия им. Коноплева - Кр. Советов (мол)

29.10.2021, Пятница, 12:00 мск Россия. М-лига, 14 тур Академия им. Коноплева - Кр. Советов (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
1 тур
23 июля, пятница 16:00 Кр. Советов (мол) 3:1 Академия им. Коноплева
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