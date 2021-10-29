Динамо (мол) - Рубин (мол)

|8 тур
|10 сентября, пятница
|13:00
|Рубин (мол)
|1:0
|Динамо (мол)
|8 тур
|10 сентября, пятница
|13:00
|Рубин (мол)
|1:0
|Динамо (мол)
|16 тур
|8 ноября, пятница
|12:00
|Рубин (мол)
|1:0
|Динамо (мол)
|2 тур
|20 июля, суббота
|17:00
|Динамо (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|16 тур
|29 ноября, четверг
|12:00
|Рубин (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|2 тур
|2 августа, четверг
|16:30
|Динамо (мол)
|2:1
|Рубин (мол)
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:00
|Динамо (мол)
|4:2
|Рубин (мол)
|14 тур
|20 октября, пятница
|15:00
|Рубин (мол)
|2:3
|Динамо (мол)
|23 тур
|8 апреля, пятница
|15:00
|Рубин (мол)
|1:3
|Динамо (мол)
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:00
|Динамо (мол)
|0:1
|Рубин (мол)
|16 тур
|29 ноября, суббота
|14:00
|Рубин (мол)
|1:2
|Динамо (мол)
|11 тур
|26 октября, воскресенье
|18:00
|Динамо (мол)
|3:0
|Рубин (мол)
|22 тур
|22 марта, суббота
|16:30
|Динамо (мол)
|2:1
|Рубин (мол)
|10 тур
|25 сентября, среда
|14:00
|Рубин (мол)
|0:2
|Динамо (мол)
|18 тур
|30 ноября, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|3:0
|Рубин (мол)
|4 тур
|11 августа, суббота
|14:00
|Рубин (мол)
|1:2
|Динамо (мол)
|Второй этап, 8 тур
|4 апреля, среда
|14:00
|Динамо (мол)
|1:2
|Рубин (мол)
|Второй этап, 2 тур
|25 ноября, пятница
|14:00
|Рубин (мол)
|0:0
|Динамо (мол)
|28 тур
|23 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо (мол)
|0:0
|Рубин (мол)
|13 тур
|13 июня, понедельник
|14:00
|Рубин (мол)
|3:2
|Динамо (мол)
|28 тур
|12 ноября, пятница
|13:30
|Динамо (мол)
|2:5
|Рубин (мол)
|14 тур
|23 июля, пятница
|18:00
|Рубин (мол)
|2:0
|Динамо (мол)
|19 тур
|22 августа, суббота
|14:00
|Динамо (мол)
|3:1
|Рубин (мол)
|5 тур
|18 апреля, суббота
|14:00
|Рубин (мол)
|1:3
|Динамо (мол)