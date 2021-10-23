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Чертаново (мол) - Зенит (мол)

23.10.2021, Суббота, 11:00 мск Россия. М-лига, 13 тур Чертаново (мол) - Зенит (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
8 тур
8 сентября, среда 17:00 Зенит (мол) 0:1 Чертаново (мол)
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