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Урал (мол) - Нижний Новгород (мол)

22.10.2021, Пятница, 12:30 мск Россия. М-лига, 13 тур Урал (мол) - Нижний Новгород (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
3 тур
30 июля, пятница 13:00 Нижний Новгород (мол) 0:1 Урал (мол)
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