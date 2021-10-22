Рубин (мол) - Уфа (мол)

|7 тур
|27 августа, пятница
|08:00
|Уфа (мол)
|2:1
|Рубин (мол)
|7 тур
|27 августа, пятница
|08:00
|Уфа (мол)
|2:1
|Рубин (мол)
|15 тур
|6 марта, суббота
|13:00
|Рубин (мол)
|0:2
|Уфа (мол)
|7 тур
|24 октября, суббота
|14:00
|Уфа (мол)
|0:1
|Рубин (мол)
|25 тур
|11 апреля, суббота
|00:00
|Уфа (мол)
|Рубин (мол)
|11 тур
|28 сентября, суббота
|12:00
|Рубин (мол)
|3:1
|Уфа (мол)
|25 тур
|23 апреля, вторник
|11:30
|Рубин (мол)
|0:0
|Уфа (мол)
|11 тур
|19 октября, пятница
|12:00
|Уфа (мол)
|0:3
|Рубин (мол)
|29 тур
|6 мая, воскресенье
|12:00
|Рубин (мол)
|2:2
|Уфа (мол)
|15 тур
|30 октября, понедельник
|11:00
|Уфа (мол)
|1:4
|Рубин (мол)
|27 тур
|6 мая, суббота
|13:00
|Рубин (мол)
|1:1
|Уфа (мол)
|13 тур
|4 ноября, пятница
|14:00
|Уфа (мол)
|0:2
|Рубин (мол)
|26 тур
|30 апреля, суббота
|12:45
|Уфа (мол)
|0:3
|Рубин (мол)
|12 тур
|17 октября, суббота
|13:00
|Рубин (мол)
|2:1
|Уфа (мол)
|30 тур
|27 мая, среда
|11:00
|Уфа (мол)
|1:3
|Рубин (мол)
|6 тур
|30 августа, суббота
|16:00
|Рубин (мол)
|3:1
|Уфа (мол)