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Спартак М (мол) - Академия им. Коноплева

22.10.2021, Пятница, 14:00 мск Россия. М-лига, 13 тур Спартак М (мол) - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига (2021/2022)
5 тур
13 августа, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 1:1 Спартак М (мол)
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