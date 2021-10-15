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Локомотив (мол) - Зенит (мол)

15.10.2021, Пятница, 19:00 мск Россия. М-лига, 12 тур Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
5 тур
13 августа, пятница 19:00 Зенит (мол) 3:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа B
15 тур
26 февраля, пятница 13:00 Локомотив (мол) 1:1 Зенит (мол)
1 тур
11 сентября, пятница 13:00 Зенит (мол) 0:2 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
20 тур
28 февраля, пятница 12:00 Зенит (мол) 1:2 Локомотив (мол)
11 тур
27 сентября, пятница 12:00 Локомотив (мол) 2:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
22 тур
6 апреля, суббота 13:00 Локомотив (мол) 1:2 Зенит (мол)
8 тур
22 сентября, суббота 12:00 Зенит (мол) 3:3 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
29 тур
4 мая, пятница 11:30 Локомотив (мол) 6:0 Зенит (мол)
15 тур
28 октября, суббота 14:00 Зенит (мол) 5:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
30 тур
20 мая, суббота 12:00 Локомотив (мол) 3:2 Зенит (мол)
1 тур
29 июля, пятница 12:00 Зенит (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
29 тур
14 мая, суббота 12:00 Зенит (мол) 1:4 Локомотив (мол)
15 тур
7 ноября, суббота 12:00 Локомотив (мол) 0:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
30 тур
29 мая, пятница 12:00 Зенит (мол) 1:1 Локомотив (мол)
6 тур
31 августа, воскресенье 12:00 Локомотив (мол) 2:4 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
28 тур
3 мая, суббота 14:00 Локомотив (мол) 2:0 Зенит (мол)
7 тур
31 августа, суббота 12:00 Зенит (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 4:2 Зенит (мол)
10 тур
28 сентября, пятница 14:00 Зенит (мол) 2:3 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 8 тур
6 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 0:2 Зенит (мол)
Второй этап, 2 тур
26 ноября, суббота 14:00 Зенит (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
9 сентября, пятница 15:00 Локомотив (мол) 2:1 Зенит (мол)
8 тур
7 мая, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
19 тур
28 августа, суббота 17:30 Локомотив (мол) 2:2 Зенит (мол)
5 тур
10 апреля, суббота 14:00 Зенит (мол) 0:0 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
19 тур
22 августа, суббота 14:00 Зенит (мол) 2:2 Локомотив (мол)
5 тур
18 апреля, суббота 13:00 Локомотив (мол) 2:1 Зенит (мол)
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