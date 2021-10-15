|2 тур
|27 июля, вторник
|19:00
|Краснодар (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|2 тур
|27 июля, вторник
|19:00
|Краснодар (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|12 тур
|1 декабря, вторник
|17:00
|Ростов (мол)
|0:1
|Краснодар (мол)
|1 тур
|11 сентября, пятница
|17:00
|Краснодар (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|25 тур
|11 апреля, суббота
|00:00
|Ростов (мол)
|Краснодар (мол)
|15 тур
|2 ноября, суббота
|16:00
|Краснодар (мол)
|1:0
|Ростов (мол)
|27 тур
|5 мая, воскресенье
|13:00
|Ростов (мол)
|1:2
|Краснодар (мол)
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|12:00
|Краснодар (мол)
|2:2
|Ростов (мол)
|21 тур
|2 марта, пятница
|16:00
|Краснодар (мол)
|0:0
|Ростов (мол)
|7 тур
|19 августа, суббота
|17:00
|Ростов (мол)
|2:2
|Краснодар (мол)
|21 тур
|2 апреля, воскресенье
|13:00
|Ростов (мол)
|1:2
|Краснодар (мол)
|7 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Краснодар (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|13:00
|Краснодар (мол)
|2:0
|Ростов (мол)
|3 тур
|1 августа, суббота
|16:30
|Ростов (мол)
|2:1
|Краснодар (мол)
|29 тур
|23 мая, суббота
|17:45
|Краснодар (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|4 тур
|16 августа, суббота
|18:00
|Ростов (мол)
|2:0
|Краснодар (мол)
|24 тур
|5 апреля, суббота
|17:00
|Краснодар (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|2 тур
|20 июля, суббота
|18:30
|Ростов (мол)
|0:1
|Краснодар (мол)
|19 тур
|6 декабря, четверг
|13:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Краснодар (мол)
|5 тур
|17 августа, пятница
|18:00
|Краснодар (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|Второй этап, 9 тур
|15 апреля, воскресенье
|14:00
|Ростов (мол)
|2:2
|Краснодар (мол)
|Второй этап, 3 тур
|3 марта, суббота
|15:00
|Краснодар (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|27 тур
|14 октября, пятница
|15:00
|Краснодар (мол)
|4:0
|Ростов (мол)
|12 тур
|9 июня, четверг
|17:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Краснодар (мол)