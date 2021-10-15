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Нижний Новгород (мол) - Спартак М (мол)

15.10.2021, Пятница, 14:00 мск Россия. М-лига, 12 тур Нижний Новгород (мол) - Спартак М (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
7 тур
27 августа, пятница 14:00 Спартак М (мол) 3:0 Нижний Новгород (мол)
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