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Динамо (мол) - Строгино (мол)

15.10.2021, Пятница, 15:00 мск Россия. М-лига, 12 тур Динамо (мол) - Строгино (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
5 тур
13 августа, пятница 13:00 Строгино (мол) 2:1 Динамо (мол)
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