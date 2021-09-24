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Чертаново (мол) - Локомотив (мол)

24.09.2021, Пятница, 14:00 мск Россия. М-лига, 10 тур Чертаново (мол) - Локомотив (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
2 тур
27 июля, вторник 18:00 Локомотив (мол) 2:2 Чертаново (мол)
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