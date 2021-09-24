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Ростов (мол) - УОР №5

24.09.2021, Пятница, 13:00 мск Россия. М-лига, 10 тур Ростов (мол) - УОР №5
Россия. М-лига (2021/2022)
5 тур
13 августа, пятница 12:00 УОР №5 0:7 Ростов (мол)
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