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Кр. Советов (мол) - Урал (мол)

24.09.2021, Пятница, 12:00 мск Россия. М-лига, 10 тур Кр. Советов (мол) - Урал (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
4 тур
6 августа, пятница 10:00 Урал (мол) 1:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
19 тур
7 декабря, суббота 18:00 Кр. Советов (мол) 4:2 Урал (мол)
6 тур
17 августа, суббота 08:00 Урал (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
25 тур
24 апреля, среда 17:00 Кр. Советов (мол) 5:1 Урал (мол)
11 тур
20 октября, суббота 08:00 Урал (мол) 2:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
27 тур
8 мая, понедельник 10:00 Урал (мол) 3:2 Кр. Советов (мол)
13 тур
4 ноября, пятница 15:30 Кр. Советов (мол) 1:1 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
25 тур
22 апреля, пятница 15:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Урал (мол)
11 тур
2 октября, пятница 09:00 Урал (мол) 2:3 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 14:00 Урал (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
9 тур
20 сентября, пятница 15:30 Кр. Советов (мол) 5:1 Урал (мол)
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