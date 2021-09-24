Кр. Советов (мол) - Урал (мол)

|4 тур
|6 августа, пятница
|10:00
|Урал (мол)
|1:1
|Кр. Советов (мол)
|4 тур
|6 августа, пятница
|10:00
|Урал (мол)
|1:1
|Кр. Советов (мол)
|19 тур
|7 декабря, суббота
|18:00
|Кр. Советов (мол)
|4:2
|Урал (мол)
|6 тур
|17 августа, суббота
|08:00
|Урал (мол)
|2:2
|Кр. Советов (мол)
|25 тур
|24 апреля, среда
|17:00
|Кр. Советов (мол)
|5:1
|Урал (мол)
|11 тур
|20 октября, суббота
|08:00
|Урал (мол)
|2:1
|Кр. Советов (мол)
|27 тур
|8 мая, понедельник
|10:00
|Урал (мол)
|3:2
|Кр. Советов (мол)
|13 тур
|4 ноября, пятница
|15:30
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|25 тур
|22 апреля, пятница
|15:00
|Кр. Советов (мол)
|0:2
|Урал (мол)
|11 тур
|2 октября, пятница
|09:00
|Урал (мол)
|2:3
|Кр. Советов (мол)
|17 тур
|23 ноября, суббота
|14:00
|Урал (мол)
|2:2
|Кр. Советов (мол)
|9 тур
|20 сентября, пятница
|15:30
|Кр. Советов (мол)
|5:1
|Урал (мол)