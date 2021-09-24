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Динамо (мол) - Нижний Новгород (мол)

24.09.2021, Пятница, 15:00 мск Россия. М-лига, 10 тур Динамо (мол) - Нижний Новгород (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
4 тур
6 августа, пятница 13:00 Нижний Новгород (мол) 1:3 Динамо (мол)
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