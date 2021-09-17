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Арсенал Т (мол) - Ростов (мол)

17.09.2021, Пятница, 12:00 мск Россия. М-лига, 9 тур Арсенал Т (мол) - Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа A
16 тур
3 марта, среда 14:00 Ростов (мол) 1:1 Арсенал Т (мол)
8 тур
31 октября, суббота 13:00 Арсенал Т (мол) 3:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
24 тур
4 апреля, суббота 00:00 Ростов (мол) Арсенал Т (мол)
3 тур
28 июля, воскресенье 11:00 Арсенал Т (мол) 7:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
19 тур
9 марта, суббота 14:00 Ростов (мол) 1:2 Арсенал Т (мол)
5 тур
24 августа, пятница 14:00 Арсенал Т (мол) 1:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
23 тур
16 марта, пятница 14:00 Арсенал Т (мол) 2:1 Ростов (мол)
9 тур
9 сентября, суббота 11:00 Ростов (мол) 3:1 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
27 тур
5 мая, пятница 15:00 Арсенал Т (мол) 3:4 Ростов (мол)
13 тур
6 ноября, воскресенье 12:00 Ростов (мол) 2:2 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
17 тур
7 декабря, воскресенье 13:00 Ростов (мол) 0:1 Арсенал Т (мол)
10 тур
18 октября, суббота 14:30 Арсенал Т (мол) 2:1 Ростов (мол)
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