Арсенал Т (мол) - Ростов (мол)

|16 тур
|3 марта, среда
|14:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Арсенал Т (мол)
|8 тур
|31 октября, суббота
|13:00
|Арсенал Т (мол)
|3:3
|Ростов (мол)
|16 тур
|3 марта, среда
|14:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Арсенал Т (мол)
|8 тур
|31 октября, суббота
|13:00
|Арсенал Т (мол)
|3:3
|Ростов (мол)
|24 тур
|4 апреля, суббота
|00:00
|Ростов (мол)
|Арсенал Т (мол)
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|11:00
|Арсенал Т (мол)
|7:0
|Ростов (мол)
|19 тур
|9 марта, суббота
|14:00
|Ростов (мол)
|1:2
|Арсенал Т (мол)
|5 тур
|24 августа, пятница
|14:00
|Арсенал Т (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|23 тур
|16 марта, пятница
|14:00
|Арсенал Т (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|9 тур
|9 сентября, суббота
|11:00
|Ростов (мол)
|3:1
|Арсенал Т (мол)
|27 тур
|5 мая, пятница
|15:00
|Арсенал Т (мол)
|3:4
|Ростов (мол)
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|12:00
|Ростов (мол)
|2:2
|Арсенал Т (мол)
|17 тур
|7 декабря, воскресенье
|13:00
|Ростов (мол)
|0:1
|Арсенал Т (мол)
|10 тур
|18 октября, суббота
|14:30
|Арсенал Т (мол)
|2:1
|Ростов (мол)