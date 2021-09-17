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Локомотив (мол) - Ахмат (мол)

17.09.2021, Пятница, 16:30 мск Россия. М-лига, 9 тур Локомотив (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
10 тур
27 мая, четверг 11:00 Ахмат (мол) 1:5 Локомотив (мол)
5 тур
28 апреля, среда 13:00 Локомотив (мол) 2:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
21 тур
8 марта, воскресенье 12:00 Локомотив (мол) 0:0 Ахмат (мол)
13 тур
17 октября, четверг 15:00 Ахмат (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
23 тур
12 апреля, пятница 14:00 Ахмат (мол) 2:2 Локомотив (мол)
9 тур
28 сентября, пятница 11:00 Локомотив (мол) 2:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
23 тур
17 марта, суббота 11:00 Локомотив (мол) 1:1 Ахмат (мол)
9 тур
9 сентября, суббота 13:00 Ахмат (мол) 3:2 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
17 тур
4 декабря, воскресенье 11:30 Локомотив (мол) 2:1 Ахмат (мол)
3 тур
13 августа, суббота 18:00 Ахмат (мол) 5:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 17:00 Ахмат (мол) 1:0 Локомотив (мол)
5 тур
15 августа, суббота 13:00 Локомотив (мол) 4:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
17 тур
6 декабря, суббота 11:00 Ахмат (мол) 1:3 Локомотив (мол)
10 тур
17 октября, пятница 12:00 Локомотив (мол) 9:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
26 тур
18 апреля, пятница 14:30 Локомотив (мол) 3:1 Ахмат (мол)
5 тур
16 августа, пятница 18:00 Ахмат (мол) 0:2 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
23 тур
5 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 0:0 Ахмат (мол)
9 тур
21 сентября, пятница 17:00 Ахмат (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 11:00 Ахмат (мол) 1:2 Локомотив (мол)
9 тур
13 мая, пятница 16:00 Локомотив (мол) 2:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
22 тур
25 сентября, суббота 16:30 Локомотив (мол) 4:0 Ахмат (мол)
8 тур
30 апреля, пятница 14:00 Ахмат (мол) 1:1 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
23 тур
26 сентября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 2:4 Локомотив (мол)
9 тур
15 мая, пятница 14:00 Локомотив (мол) 4:1 Ахмат (мол)
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