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Строгино (мол) - Кр. Советов (мол)

10.09.2021, Пятница, 13:00 мск Россия. М-лига, 8 тур Строгино (мол) - Кр. Советов (мол)
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