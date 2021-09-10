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Рубин (мол) - Динамо (мол)

10.09.2021, Пятница, 13:00 мск Россия. М-лига, 8 тур Рубин (мол) - Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
16 тур
8 ноября, пятница 12:00 Рубин (мол) 1:0 Динамо (мол)
2 тур
20 июля, суббота 17:00 Динамо (мол) 1:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
16 тур
29 ноября, четверг 12:00 Рубин (мол) 0:1 Динамо (мол)
2 тур
2 августа, четверг 16:30 Динамо (мол) 2:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
28 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Динамо (мол) 4:2 Рубин (мол)
14 тур
20 октября, пятница 15:00 Рубин (мол) 2:3 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
23 тур
8 апреля, пятница 15:00 Рубин (мол) 1:3 Динамо (мол)
9 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Динамо (мол) 0:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 14:00 Рубин (мол) 1:2 Динамо (мол)
11 тур
26 октября, воскресенье 18:00 Динамо (мол) 3:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
22 тур
22 марта, суббота 16:30 Динамо (мол) 2:1 Рубин (мол)
10 тур
25 сентября, среда 14:00 Рубин (мол) 0:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
18 тур
30 ноября, пятница 14:00 Динамо (мол) 3:0 Рубин (мол)
4 тур
11 августа, суббота 14:00 Рубин (мол) 1:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 8 тур
4 апреля, среда 14:00 Динамо (мол) 1:2 Рубин (мол)
Второй этап, 2 тур
25 ноября, пятница 14:00 Рубин (мол) 0:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Динамо (мол) 0:0 Рубин (мол)
13 тур
13 июня, понедельник 14:00 Рубин (мол) 3:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
28 тур
12 ноября, пятница 13:30 Динамо (мол) 2:5 Рубин (мол)
14 тур
23 июля, пятница 18:00 Рубин (мол) 2:0 Динамо (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
19 тур
22 августа, суббота 14:00 Динамо (мол) 3:1 Рубин (мол)
5 тур
18 апреля, суббота 14:00 Рубин (мол) 1:3 Динамо (мол)
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