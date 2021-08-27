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Уфа (мол) - Рубин (мол)

27.08.2021, Пятница, 08:00 мск Россия. М-лига, 7 тур Уфа (мол) - Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа B
15 тур
6 марта, суббота 13:00 Рубин (мол) 0:2 Уфа (мол)
7 тур
24 октября, суббота 14:00 Уфа (мол) 0:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
25 тур
11 апреля, суббота 00:00 Уфа (мол) Рубин (мол)
11 тур
28 сентября, суббота 12:00 Рубин (мол) 3:1 Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
25 тур
23 апреля, вторник 11:30 Рубин (мол) 0:0 Уфа (мол)
11 тур
19 октября, пятница 12:00 Уфа (мол) 0:3 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
29 тур
6 мая, воскресенье 12:00 Рубин (мол) 2:2 Уфа (мол)
15 тур
30 октября, понедельник 11:00 Уфа (мол) 1:4 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
27 тур
6 мая, суббота 13:00 Рубин (мол) 1:1 Уфа (мол)
13 тур
4 ноября, пятница 14:00 Уфа (мол) 0:2 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
26 тур
30 апреля, суббота 12:45 Уфа (мол) 0:3 Рубин (мол)
12 тур
17 октября, суббота 13:00 Рубин (мол) 2:1 Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
30 тур
27 мая, среда 11:00 Уфа (мол) 1:3 Рубин (мол)
6 тур
30 августа, суббота 16:00 Рубин (мол) 3:1 Уфа (мол)
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