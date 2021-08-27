|28 тур
|2 мая, суббота
|00:00
|Динамо (мол)
|Кр. Советов (мол)
|8 тур
|29 августа, четверг
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|0:3
|Динамо (мол)
|28 тур
|2 мая, суббота
|00:00
|Динамо (мол)
|Кр. Советов (мол)
|8 тур
|29 августа, четверг
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|0:3
|Динамо (мол)
|24 тур
|19 апреля, пятница
|15:00
|Динамо (мол)
|3:1
|Кр. Советов (мол)
|10 тур
|5 октября, пятница
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|2:1
|Динамо (мол)
|24 тур
|16 апреля, суббота
|13:00
|Динамо (мол)
|4:1
|Кр. Советов (мол)
|10 тур
|26 сентября, суббота
|12:30
|Кр. Советов (мол)
|1:3
|Динамо (мол)
|16 тур
|8 ноября, пятница
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|2:0
|Динамо (мол)
|11 тур
|28 сентября, суббота
|16:00
|Динамо (мол)
|1:0
|Кр. Советов (мол)
|27 тур
|4 мая, суббота
|16:00
|Кр. Советов (мол)
|1:4
|Динамо (мол)
|13 тур
|27 октября, суббота
|13:00
|Динамо (мол)
|5:0
|Кр. Советов (мол)
|25 тур
|24 сентября, суббота
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|1:0
|Динамо (мол)
|10 тур
|20 мая, пятница
|00:00
|Динамо (мол)
|4:0
|Кр. Советов (мол)
|29 тур
|19 ноября, пятница
|13:00
|Кр. Советов (мол)
|3:1
|Динамо (мол)
|15 тур
|30 июля, пятница
|19:00
|Динамо (мол)
|2:4
|Кр. Советов (мол)
|20 тур
|29 августа, суббота
|15:00
|Кр. Советов (мол)
|1:2
|Динамо (мол)
|6 тур
|24 апреля, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|5:1
|Кр. Советов (мол)