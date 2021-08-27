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Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)

27.08.2021, Пятница, 13:00 мск Россия. М-лига, 7 тур Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
28 тур
2 мая, суббота 00:00 Динамо (мол) Кр. Советов (мол)
8 тур
29 августа, четверг 14:00 Кр. Советов (мол) 0:3 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
24 тур
19 апреля, пятница 15:00 Динамо (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
10 тур
5 октября, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 2:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 13:00 Динамо (мол) 4:1 Кр. Советов (мол)
10 тур
26 сентября, суббота 12:30 Кр. Советов (мол) 1:3 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
16 тур
8 ноября, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Динамо (мол)
11 тур
28 сентября, суббота 16:00 Динамо (мол) 1:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота 16:00 Кр. Советов (мол) 1:4 Динамо (мол)
13 тур
27 октября, суббота 13:00 Динамо (мол) 5:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
25 тур
24 сентября, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Динамо (мол)
10 тур
20 мая, пятница 00:00 Динамо (мол) 4:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
29 тур
19 ноября, пятница 13:00 Кр. Советов (мол) 3:1 Динамо (мол)
15 тур
30 июля, пятница 19:00 Динамо (мол) 2:4 Кр. Советов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
20 тур
29 августа, суббота 15:00 Кр. Советов (мол) 1:2 Динамо (мол)
6 тур
24 апреля, пятница 14:00 Динамо (мол) 5:1 Кр. Советов (мол)
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