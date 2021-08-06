Арсенал Т (мол) - Зенит (мол)

|16 тур
|9 ноября, суббота
|12:00
|Арсенал Т (мол)
|2:1
|Зенит (мол)
|9 тур
|13 сентября, пятница
|12:00
|Зенит (мол)
|1:1
|Арсенал Т (мол)
|16 тур
|9 ноября, суббота
|12:00
|Арсенал Т (мол)
|2:1
|Зенит (мол)
|9 тур
|13 сентября, пятница
|12:00
|Зенит (мол)
|1:1
|Арсенал Т (мол)
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|12:00
|Арсенал Т (мол)
|2:1
|Зенит (мол)
|2 тур
|4 августа, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|0:1
|Арсенал Т (мол)
|27 тур
|21 апреля, суббота
|12:00
|Арсенал Т (мол)
|0:3
|Зенит (мол)
|13 тур
|15 октября, воскресенье
|13:00
|Зенит (мол)
|1:2
|Арсенал Т (мол)
|20 тур
|28 февраля, вторник
|14:00
|Зенит (мол)
|Арсенал Т (мол)
|6 тур
|10 сентября, суббота
|15:00
|Арсенал Т (мол)
|0:3
|Зенит (мол)
|25 тур
|25 апреля, суббота
|13:00
|Зенит (мол)
|5:0
|Арсенал Т (мол)
|1 тур
|1 августа, пятница
|18:00
|Арсенал Т (мол)
|2:1
|Зенит (мол)