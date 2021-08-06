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Арсенал Т (мол) - Зенит (мол)

06.08.2021, Пятница, 14:00 мск Россия. М-лига, 4 тур Арсенал Т (мол) - Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
16 тур
9 ноября, суббота 12:00 Арсенал Т (мол) 2:1 Зенит (мол)
9 тур
13 сентября, пятница 12:00 Зенит (мол) 1:1 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 12:00 Арсенал Т (мол) 2:1 Зенит (мол)
2 тур
4 августа, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:1 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
27 тур
21 апреля, суббота 12:00 Арсенал Т (мол) 0:3 Зенит (мол)
13 тур
15 октября, воскресенье 13:00 Зенит (мол) 1:2 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
20 тур
28 февраля, вторник 14:00 Зенит (мол) Арсенал Т (мол)
6 тур
10 сентября, суббота 15:00 Арсенал Т (мол) 0:3 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 13:00 Зенит (мол) 5:0 Арсенал Т (мол)
1 тур
1 августа, пятница 18:00 Арсенал Т (мол) 2:1 Зенит (мол)
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