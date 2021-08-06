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ЦСКА (мол) - Уфа (мол)

06.08.2021, Пятница, 17:00 мск Россия. М-лига, 4 тур ЦСКА (мол) - Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа B
10 тур
21 ноября, суббота 11:00 Уфа (мол) 1:5 ЦСКА (мол)
3 тур
23 сентября, среда 14:00 ЦСКА (мол) 1:4 Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
22 тур
14 марта, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 1:0 Уфа (мол)
13 тур
20 октября, воскресенье 08:00 Уфа (мол) 0:5 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
21 тур
30 марта, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 3:1 Уфа (мол)
7 тур
15 сентября, суббота 09:00 Уфа (мол) 0:7 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
26 тур
15 апреля, воскресенье 09:00 Уфа (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
12 тур
30 сентября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 1:1 Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
24 тур
21 апреля, пятница 11:00 Уфа (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
10 тур
14 октября, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 5:0 Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 10:00 Уфа (мол) 2:3 ЦСКА (мол)
14 тур
30 октября, пятница 13:00 ЦСКА (мол) 1:0 Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
16 тур
28 ноября, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 4:0 Уфа (мол)
11 тур
26 октября, воскресенье 12:00 Уфа (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
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