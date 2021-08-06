ЦСКА (мол) - Уфа (мол)

|10 тур
|21 ноября, суббота
|11:00
|Уфа (мол)
|1:5
|ЦСКА (мол)
|3 тур
|23 сентября, среда
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:4
|Уфа (мол)
|10 тур
|21 ноября, суббота
|11:00
|Уфа (мол)
|1:5
|ЦСКА (мол)
|3 тур
|23 сентября, среда
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:4
|Уфа (мол)
|22 тур
|14 марта, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:0
|Уфа (мол)
|13 тур
|20 октября, воскресенье
|08:00
|Уфа (мол)
|0:5
|ЦСКА (мол)
|21 тур
|30 марта, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Уфа (мол)
|7 тур
|15 сентября, суббота
|09:00
|Уфа (мол)
|0:7
|ЦСКА (мол)
|26 тур
|15 апреля, воскресенье
|09:00
|Уфа (мол)
|0:0
|ЦСКА (мол)
|12 тур
|30 сентября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Уфа (мол)
|24 тур
|21 апреля, пятница
|11:00
|Уфа (мол)
|0:0
|ЦСКА (мол)
|10 тур
|14 октября, пятница
|12:00
|ЦСКА (мол)
|5:0
|Уфа (мол)
|28 тур
|11 мая, среда
|10:00
|Уфа (мол)
|2:3
|ЦСКА (мол)
|14 тур
|30 октября, пятница
|13:00
|ЦСКА (мол)
|1:0
|Уфа (мол)
|16 тур
|28 ноября, пятница
|12:00
|ЦСКА (мол)
|4:0
|Уфа (мол)
|11 тур
|26 октября, воскресенье
|12:00
|Уфа (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)