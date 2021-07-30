Спартак М (мол) - Кр. Советов (мол)

|16 тур
|8 ноября, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|4:2
|Кр. Советов (мол)
|7 тур
|24 августа, суббота
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|4:1
|Спартак М (мол)
|16 тур
|8 ноября, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|4:2
|Кр. Советов (мол)
|7 тур
|24 августа, суббота
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|4:1
|Спартак М (мол)
|29 тур
|17 мая, пятница
|13:00
|Кр. Советов (мол)
|2:2
|Спартак М (мол)
|15 тур
|23 ноября, пятница
|11:30
|Спартак М (мол)
|4:1
|Кр. Советов (мол)
|16 тур
|30 ноября, среда
|13:00
|Кр. Советов (мол)
|0:2
|Спартак М (мол)
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|15:00
|Спартак М (мол)
|4:0
|Кр. Советов (мол)
|18 тур
|3 декабря, четверг
|12:00
|Спартак М (мол)
|4:0
|Кр. Советов (мол)
|4 тур
|8 августа, суббота
|15:00
|Кр. Советов (мол)
|0:4
|Спартак М (мол)
|25 тур
|10 апреля, четверг
|15:30
|Спартак М (мол)
|0:1
|Кр. Советов (мол)
|1 тур
|15 июля, понедельник
|18:00
|Кр. Советов (мол)
|1:0
|Спартак М (мол)
|28 тур
|9 мая, четверг
|13:00
|Спартак М (мол)
|3:1
|Кр. Советов (мол)
|14 тур
|2 ноября, пятница
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|1:5
|Спартак М (мол)
|24 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Спартак М (мол)
|0:0
|Кр. Советов (мол)
|9 тур
|3 сентября, суббота
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|3:0
|Спартак М (мол)
|28 тур
|13 ноября, суббота
|13:00
|Спартак М (мол)
|0:0
|Кр. Советов (мол)
|14 тур
|24 июля, суббота
|18:00
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Спартак М (мол)
|28 тур
|6 ноября, пятница
|12:00
|Кр. Советов (мол)
|2:0
|Спартак М (мол)
|14 тур
|18 июля, суббота
|16:00
|Спартак М (мол)
|3:1
|Кр. Советов (мол)