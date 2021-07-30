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Арсенал Т (мол) - Локомотив (мол)

30.07.2021, Пятница, 13:00 мск Россия. М-лига, 3 тур Арсенал Т (мол) - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
19 тур
5 декабря, четверг 12:00 Арсенал Т (мол) 2:3 Локомотив (мол)
12 тур
5 октября, суббота 12:00 Локомотив (мол) 0:0 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
27 тур
3 мая, пятница 13:00 Арсенал Т (мол) 2:2 Локомотив (мол)
13 тур
2 ноября, пятница 16:00 Локомотив (мол) 2:0 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
30 тур
23 марта, пятница 12:00 Арсенал Т (мол) 1:2 Локомотив (мол)
1 тур
17 июля, понедельник 12:00 Локомотив (мол) 1:1 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 14:00 Арсенал Т (мол) 0:2 Локомотив (мол)
9 тур
30 сентября, пятница 13:00 Локомотив (мол) 3:1 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
19 тур
13 марта, пятница 13:00 Локомотив (мол) 1:4 Арсенал Т (мол)
2 тур
9 августа, суббота 19:00 Арсенал Т (мол) 1:5 Локомотив (мол)
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