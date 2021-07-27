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Краснодар (мол) - Ростов (мол)

27.07.2021, Вторник, 19:00 мск Россия. М-лига, 2 тур Краснодар (мол) - Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа A
12 тур
1 декабря, вторник 17:00 Ростов (мол) 0:1 Краснодар (мол)
1 тур
11 сентября, пятница 17:00 Краснодар (мол) 2:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
25 тур
11 апреля, суббота 00:00 Ростов (мол) Краснодар (мол)
15 тур
2 ноября, суббота 16:00 Краснодар (мол) 1:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
27 тур
5 мая, воскресенье 13:00 Ростов (мол) 1:2 Краснодар (мол)
13 тур
4 ноября, воскресенье 12:00 Краснодар (мол) 2:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
21 тур
2 марта, пятница 16:00 Краснодар (мол) 0:0 Ростов (мол)
7 тур
19 августа, суббота 17:00 Ростов (мол) 2:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
21 тур
2 апреля, воскресенье 13:00 Ростов (мол) 1:2 Краснодар (мол)
7 тур
17 сентября, суббота 17:00 Краснодар (мол) 2:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
17 тур
29 ноября, воскресенье 13:00 Краснодар (мол) 2:0 Ростов (мол)
3 тур
1 августа, суббота 16:30 Ростов (мол) 2:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 17:45 Краснодар (мол) 1:2 Ростов (мол)
4 тур
16 августа, суббота 18:00 Ростов (мол) 2:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
24 тур
5 апреля, суббота 17:00 Краснодар (мол) 0:1 Ростов (мол)
2 тур
20 июля, суббота 18:30 Ростов (мол) 0:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
19 тур
6 декабря, четверг 13:00 Ростов (мол) 1:0 Краснодар (мол)
5 тур
17 августа, пятница 18:00 Краснодар (мол) 1:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 9 тур
15 апреля, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 2:2 Краснодар (мол)
Второй этап, 3 тур
3 марта, суббота 15:00 Краснодар (мол) 0:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
27 тур
14 октября, пятница 15:00 Краснодар (мол) 4:0 Ростов (мол)
12 тур
9 июня, четверг 17:00 Ростов (мол) 1:0 Краснодар (мол)
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