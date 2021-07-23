Локомотив (мол) - Краснодар (мол)

|7 тур
|12 мая, среда
|16:30
|Локомотив (мол)
|1:1
|Краснодар (мол)
|2 тур
|7 апреля, среда
|13:00
|Краснодар (мол)
|4:0
|Локомотив (мол)
|7 тур
|12 мая, среда
|16:30
|Локомотив (мол)
|1:1
|Краснодар (мол)
|2 тур
|7 апреля, среда
|13:00
|Краснодар (мол)
|4:0
|Локомотив (мол)
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|12:00
|Локомотив (мол)
|1:2
|Краснодар (мол)
|7 тур
|24 августа, суббота
|10:30
|Краснодар (мол)
|1:2
|Локомотив (мол)
|20 тур
|17 марта, воскресенье
|11:30
|Локомотив (мол)
|1:3
|Краснодар (мол)
|6 тур
|31 августа, пятница
|17:00
|Краснодар (мол)
|2:1
|Локомотив (мол)
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|12:00
|Краснодар (мол)
|3:2
|Локомотив (мол)
|14 тур
|23 октября, понедельник
|12:00
|Локомотив (мол)
|0:1
|Краснодар (мол)
|19 тур
|13 марта, понедельник
|12:00
|Локомотив (мол)
|3:3
|Краснодар (мол)
|5 тур
|27 августа, суббота
|19:00
|Краснодар (мол)
|1:2
|Локомотив (мол)
|21 тур
|19 марта, суббота
|12:00
|Краснодар (мол)
|2:5
|Локомотив (мол)
|7 тур
|29 августа, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|1:1
|Краснодар (мол)
|25 тур
|25 апреля, суббота
|13:30
|Краснодар (мол)
|0:1
|Локомотив (мол)
|1 тур
|2 августа, суббота
|12:00
|Локомотив (мол)
|5:3
|Краснодар (мол)
|27 тур
|25 апреля, пятница
|13:30
|Краснодар (мол)
|3:1
|Локомотив (мол)
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|19:30
|Локомотив (мол)
|0:3
|Краснодар (мол)
|17 тур
|23 ноября, пятница
|12:00
|Локомотив (мол)
|2:1
|Краснодар (мол)
|3 тур
|3 августа, пятница
|18:30
|Краснодар (мол)
|2:5
|Локомотив (мол)
|21 тур
|20 августа, суббота
|16:00
|Локомотив (мол)
|4:0
|Краснодар (мол)
|6 тур
|22 апреля, пятница
|00:00
|Краснодар (мол)
|1:3
|Локомотив (мол)