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Локомотив (мол) - Краснодар (мол)

23.07.2021, Пятница, 18:00 мск Россия. М-лига, 1 тур Локомотив (мол) - Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
7 тур
12 мая, среда 16:30 Локомотив (мол) 1:1 Краснодар (мол)
2 тур
7 апреля, среда 13:00 Краснодар (мол) 4:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 12:00 Локомотив (мол) 1:2 Краснодар (мол)
7 тур
24 августа, суббота 10:30 Краснодар (мол) 1:2 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
20 тур
17 марта, воскресенье 11:30 Локомотив (мол) 1:3 Краснодар (мол)
6 тур
31 августа, пятница 17:00 Краснодар (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
28 тур
29 апреля, воскресенье 12:00 Краснодар (мол) 3:2 Локомотив (мол)
14 тур
23 октября, понедельник 12:00 Локомотив (мол) 0:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
19 тур
13 марта, понедельник 12:00 Локомотив (мол) 3:3 Краснодар (мол)
5 тур
27 августа, суббота 19:00 Краснодар (мол) 1:2 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
21 тур
19 марта, суббота 12:00 Краснодар (мол) 2:5 Локомотив (мол)
7 тур
29 августа, суббота 13:00 Локомотив (мол) 1:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 13:30 Краснодар (мол) 0:1 Локомотив (мол)
1 тур
2 августа, суббота 12:00 Локомотив (мол) 5:3 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
27 тур
25 апреля, пятница 13:30 Краснодар (мол) 3:1 Локомотив (мол)
4 тур
4 августа, воскресенье 19:30 Локомотив (мол) 0:3 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
17 тур
23 ноября, пятница 12:00 Локомотив (мол) 2:1 Краснодар (мол)
3 тур
3 августа, пятница 18:30 Краснодар (мол) 2:5 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 16:00 Локомотив (мол) 4:0 Краснодар (мол)
6 тур
22 апреля, пятница 00:00 Краснодар (мол) 1:3 Локомотив (мол)
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