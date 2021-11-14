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Динамо Вл - Салют

14.11.2021, Воскресенье, 08:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 22 тур Динамо Вл - Салют
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
10 тур
14 сентября, вторник 16:30 Салют 3:0 Динамо Вл
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