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Сахалин - Авангард

14.11.2021, Воскресенье, 06:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 22 тур Сахалин - Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
10 тур
14 сентября, вторник 18:00 Авангард 2:0 Сахалин
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
5 тур
6 сентября, воскресенье 17:00 Авангард 0:0 Сахалин
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