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Зенит - Арсенал-2

14.11.2021, Воскресенье, 13:00 мск Пенза, стадион Первомайский Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 22 тур Зенит - Арсенал-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
10 тур
14 сентября, вторник 15:00 Арсенал-2 1:0 Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
18 тур
3 мая, среда 18:00 Зенит 1:0 Арсенал-2
1 тур
20 июля, среда 16:30 Арсенал-2 0:0 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
23 тур
10 мая, вторник 15:00 Зенит 0:0 Арсенал-2
11 тур
27 сентября, воскресенье 14:00 Арсенал-2 0:2 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
22 тур
17 апреля, пятница 16:30 Зенит 1:1 Арсенал-2
8 тур
28 августа, четверг 18:00 Арсенал-2 0:2 Зенит
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