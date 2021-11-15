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Металлург-Видное - Коломна

15.11.2021, Понедельник, 13:00 мск Видное, стадион Металлург Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 22 тур Металлург-Видное - Коломна
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Коломна 3:0 Металлург-Видное
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