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Сатурн - Квант

14.11.2021, Воскресенье, 15:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 22 тур Сатурн - Квант
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Квант 2:1 Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
9 тур
14 сентября, суббота 16:00 Квант 0:2 Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
17 тур
10 ноября, суббота 13:00 Сатурн 0:0 Квант
5 тур
17 августа, пятница 18:00 Квант 2:1 Сатурн
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