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Химки-М - Саранск

14.11.2021, Воскресенье, 13:00 мск Химки, стадион Новые Химки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 22 тур Химки-М - Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Саранск 1:0 Химки-М
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