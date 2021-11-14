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Строгино - Знамя

14.11.2021, Воскресенье, 15:30 мск Москва, стадион Янтарь Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 22 тур Строгино - Знамя
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 18:30 Знамя 3:1 Строгино
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Строгино 1:1 Знамя
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