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Динамо Вл - Авангард

11.11.2021, Четверг, 08:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур Динамо Вл - Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
9 тур
11 сентября, суббота 15:00 Авангард 1:2 Динамо Вл
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