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Саранск - Сатурн

10.11.2021, Среда, 18:00 мск Саранск, стадион Мордовия Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур Саранск - Сатурн
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 16:00 Сатурн 1:3 Саранск
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