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Знамя - Химки-М

10.11.2021, Среда, 14:00 мск Ногинск, стадион Знамя Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур Знамя - Химки-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 13:00 Химки-М 1:2 Знамя
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
7 тур
21 сентября, понедельник 14:00 Химки-М 1:3 Знамя
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